Sergio Tommasini sindaco, parla Silvio Berlusconi: «Darà un impulso straordinario a Sanremo»

Sanremo. Ne ha raccolti diversi in questa campagna elettorale, ma quello di Silvio Berlusconi era tra i più attesi. Sergio Tommasini, candidato sindaco del centro destra unito, ha ricevuto oggi l’endorsement del leader e fondatore di Forza Italia.

Berlusconi ha racchiuso in un videomessaggio, inoltrato alla segreteria cittadina del partito, nel quale ha elogiato le bellezze della Città dei Fiori, il proprio apprezzamento per la candidatura di Tommasini: «Ha un’esperienza rilevante come manager nelle società in cui ha lavorato. Porterà questa sua esperienza lavorativa e decisionale nell’amministrazione del vostro comune. Sanremo apparirà ancora più funzionale e viva. Darà un impulso straordinariamente positivo alla qualità di vita dei sanremesi».

Quello dell’ex premier al candidato espressione del Gruppo dei 100 è l’unico appello ufficiale per un candidato alle elezioni comunali del 26 maggio.