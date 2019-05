Pieve di Teco. “Seconda stella destra…” è il titolo dello spettacolo messo in scena dai ragazzi della scuola secondaria di 1° grado di Pieve di Teco che hanno frequentato nel corso dell’anno il laboratorio di teatro.

Nella splendida cornice del teatro-bomboniera “Salvini” i ragazzi hanno interpretato i ruoli del racconto “Peter Pan”, un bambino che si rifiuta di crescere e che talvolta fa incursioni nel mondo reale per portare i ragazzini nella sua “Isola che non c’è”, per condurli tra fate e sirene, tra indiani e pirati.

I giovani attori, anche con canti e danze, hanno rallegrato il pubblico impersonando Capitan Uncino con il fidato Spugna, Trilli, i “Bimbi Sperduti”, la tribù indiana con Giglio Tigrato, Wendy e tutta la sua famiglia. Le scenografie sono state realizzate dai ragazzi guidati dal docente di arte e immagine.

Quest’anno lo spettacolo ha anche visto sul palco la presenza inedita di due giovani, Gastone e Simone, che accompagnati dal loro insegnante prof. Carlo Malinverni, hanno intrattenuto e coinvolto il pubblico con giochi di magia e illusionismo. I loro numeri sono stati sorprendenti e proposti con perizia e bravura, per cui sono stati particolarmente apprezzati dagli spettatori.

(Foto: Carlo Malinverni)