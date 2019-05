Seborga, Antonio Awana Gana Costantini Picardi è il nuovo segretario generale del V.E.O.S.P.S.S.

Seborga. Fra Antonio Awana Gana Costantini Picardi, l’indimenticato speaker di Radio Montecarlo, presentatore, musicista e attore, è il nuovo Segretario Generale del V.E.O.S.P.S.S. – Pauperes Commilitones Christi Templique Salomonis.

In data 2 maggio, il Gran Consiglio, riunito in sessione plenaria, ha deliberato, con voto unanime, la nomina a Segretario Generale. Il nuovo Segretario Generale resterà in carica sino alla naturale scadenza del Gran Consiglio, ossia sino al 2021, come previsto dalla Regola dell’Ordine. Fra Antonio Awana Gana sostituisce il dimissionario Alessio Rossi.