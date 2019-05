Scomparsa di Mauro Sismondini: il cordoglio di Forza Italia Ventimiglia

Ventimiglia. «Il sottoscritto a nome di Forza Italia, di Ventimiglia si stringe al dolore della famiglia per la prematura scomparsa del caro Mauro Sismondini. La notizia appena giunta ci ha lasciato un grande vuoto - scrive Giorgio Valfrè.

Il caro Sismondini sino dall’età di 16 anni ha svolto attività politica con impegno, passione soprattutto per il bene della comunità. Da oggi Ventimiglia è più povera sia dal punto di vista culturale che politico. Personalmente ho perso un grande amico, compagno di scuola sia alle elementari che alle superiori. Per dieci anni compagno di banco, di tante risate e di momenti spensierati, che non potrò mai dimenticare. Non posso infine scordare il suo aiuto come assessore nel mio secondo mandato. Ho perso un caro amico che porterò sempre nel cuore. Un caldo abbraccio a tutti i famigliari».