Scomparsa di Adriano Garino, il cordoglio del Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Vallecrosia. Il Don Bosco Vallecrosia Intemelia si unisce al dolore per la scomparsa di Adriano Garino.

«Sentite condoglianze alla famiglia. Era una persona fantastica, ha collaborato con noi per molto tempo. E’ stato nostro direttore sportivo per molti anni – fa sapere la società biancorossa – Era un caro amico. Ricorderemo per sempre la sua grande generosità e il suo grande cuore».