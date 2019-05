Santo Stefano al Mare, Edumob e Fiab Imperia organizzano il primo Bicibus del ponente ligure

Santo Stefano al Mare. Il 29 maggio e Edumob e Fiab Imperia organizzano il primo Bicibus del ponente ligure.

Che cos’è un Bici-Bus?

È un fiume di biciclette che coinvolge bambini, genitori, insegnanti e volontari per andare a scuola in bicicletta. È una sfida al traffico e al parcheggio selvaggio davanti alle scuole. È una sfida per la salute dei nostri figli: scegliere la mobilità attiva significa scegliere uno stile di vita più sano. È una sfida per il nostro ambiente, perché muoversi a piedi o in bicicletta riduce il traffico e le emissioni.

«Il 29 maggio, lascia l’auto a casa! Seguiremo un percorso sicuro, progettato dagli educatori del progetto Edumob (Fabio Boero, Matteo Serafini, Elisa Torretta) insieme agli alunni Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare. Il percorso si può fare a piedi o in bicicletta e sarà accompagnato da insegnanti e volontari. I partecipanti riceveranno i gadget del progetto Edumob. Appuntamento sul Lungomare D’Albertis (in piazza del Comune)

8,00 > se siete a piedi.

8,15 > se siete in bicicletta.

Gli operatori saranno presenti dalle 7:30 per accogliere bambini e famiglie. Partecipa attivamente: coinvolgi i tuoi amici, genitori, insegnanti ad unirsi a noi. Hai bisogno di info chiama il 331.1946045 (Fabio)» - fanno sapere gli organizzatori.

«L’evento Bike to school fa parte del progetto Alcotra Interreg Edumob per l’educazione alla mobilità sostenibile ed è finanziato con fondi europei. Capofila Regione Liguria in collaborazione con il Parco delle Alpi Liguri. Si ringraziano l’Istituto Comprensivo di Riva Ligure e San Lorenzo al Mare, Comune di Santo Stefano al Mare.

Si può seguire l’evento su Facebook sulla pagina di Edumob e Fiab Imperia. Iscriviti a Fiab Imperia (federazione italiana ambiente e bicicletta) e partecipa alle iniziative in bici sul territorio con la tua famiglia» – dicono.