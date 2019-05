Sanremo. Visita a San Giovanni ieri pomeriggio per il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

La delegazione di abitanti presente all’incontro ha esposto diverse criticità in merito alla frazione, Tommasini ha ribadito il suo impegno in merito per le frazioni che devono avere la giusta dignità da parte dell’amministrazione ed a riguardo ha evidenziato l’istituzione di un assessore alle frazioni per avere un contatto più diretto e rapido col territorio.