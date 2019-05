Sanremo. «Via Tasciaire è stata completamente abbandonata dall’amministrazione in carica». A dirlo è il candidato consigliere di Forza Italia, Emanuele Del Compare, per il candidato sindaco del centrodestra unito e Gruppo dei 100, Sergio Tommasini.

Spiega l’aspirante consigliere: «Recentemente ho avuto modo di ascoltare le istanze degli abitanti della zona, i quali lamentano in particolare lo stazionamento dei bidoni per il conferimento rifiuti sul ponte che collega il versante est e il versante ovest della vallata. A ciò si aggiungono le auto spesso parcheggiate a fianco degli stessi cassonetti. Può sembrare una banalità, ma il ponte rappresenta l’unico punto a doppio senso della via, dove spesso le auto avanzano o retrocedono per consentire il transito e lo scambio tra salita e discesa. La situazione paradossale si palesa in caso di passaggio di mezzi di emergenza che, bloccati da auto in sosta e cassonetti, obbligano gli occupanti a proseguire a piedi per prestare soccorso. Ciò premesso, nonostante chiamate ai vigili urbani per la rimozione e nonostante lamentele degli abitanti, l’attuale amministrazione nulla ha fatto se non quella di apporre un cartello sopra i bidoni recante scritto: “area sottoposta a video sorveglianza per il conferimento rifiuti”, senza che tuttavia esista alcuna telecamera e palesando implicitamente la volontà di mantere la situazione attuale inalterata nonostante le lamentele».