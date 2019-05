Sanremo, via alle consultazioni per formare la giunta: Biancheri si insedia domani

Sanremo. Avverrà questa sera la proclamazione degli eletti che siederanno nel consiglio comunale dell’era Biancheri bis. Questa mattina, infatti, sono arrivati i risultati della sezione 51, scrutinata solo oggi dopo che lunedì alcuni problemi nel conteggio delle schede avevano fatto slittare l’esito ufficiale delle consultazioni.

Nulla cambia per il primo cittadino, riconfermato al primo turno con uno scarto di circa tre punti percentuali dalla fatidica soglia del 50%+1. Qualcosa invece si muove nell’assegnazione delle preferenze e alcuni candidati si trovano sulla soglia dell’elezione o della bocciatura per pochissimi voti.

Intanto, da ieri, il sindaco Alberto Biancheri ha ripreso possesso del proprio ufficio e da questa mattina stanno prendendo piede le consultazioni che lo porteranno nel giro di una quindicina di giorni a sciogliere la riserva sulla composizione della futura giunta comunale.

I posti disponibili sono sette. In uscita ci sono i tre tecnici Marco Sarlo, turismo e manifestazione, Paola Cagnacci ex responsabile del bilancio e Barbara Biale (commercio). “Riconfermati” dai risultati delle urne sarebbero gli ex assessori Eugenio Nocita (ambiente), Costanza Pireri (Sociale) e Mauro Menozzi (Demanio).

Senza sicurezze, invece, è rimasto Giorgio Trucco (lavori pubblici), che potrebbe risultare il primo dei non eletti del PD, anche qualora Pireri rientrasse in giunta, lasciando il suo posto in consiglio a Mario Robaldo.

Biancheri, poi, dovrebbe teoricamente premiare i più votati delle sue liste, tra i quali spiccano l’ex presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande – per lui è plausibile ipotizzare una riconferma nell’incarico più importante del “parlamentino” matuziano – e Alessandro Sindoni, andato oltre le 710 preferenze. L’avvocato matuziano, già capogruppo di Sanremo al Centro ma ricandidatosi nella lista Alberto Biancheri sindaco, avrebbe tutti i titoli per ricoprire un posto da assessore alle partecipate e, magari, all’ambiente. Su quest’ultima delega capeggia l’incognita di Sanremo Attiva, il movimento ambientalista che ha sostenuto al primo turno Biancheri ma che, a fronte di 622 voti totali ottenuti, è rimasto escluso dall’assegnazione di seggi.

Intanto, stamani a Palazzo Bellevue è stata avvistata Barbara Biale, la quale, quando era in carica, non ha mai dichiarato espressamente che avrebbe lasciato la giunta, al contrario dei colleghi assessori Sarlo e Cagnacci.

Dulcis in fundo per la delega al turismo e alle manifestazioni, riecheggia il nome del presidente di Sanremo On Roberto Berio.