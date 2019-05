Sanremo, Valentina Berto e Marcella Capoferri vincono “Miss Over 40/50″

Sanremo. Si è conclusa con successo la sesta edizione di Miss Over 40/50 organizzata dallo staff di Dany Animation con la direzione artistica di Daniele Capozucca coadiuvato da Gabriele Drago e Verdiana Barbieri.

Le Miss partecipanti hanno sfilato in abiti casual e abito da sera, con acconciature di Luca Style. Per la categoria Over 40 vince Valentina Berto, 39 anni di Taggia, al secondo posto Stefania Marconi di Andora, e terza classificata Mira Cejnat.

Nella categoria Over 50 trionfa la 55enne Marcella Capoferri, seconda Hanem Dallel e terza Patrizia Casato. Si aggiudicano inoltre i premi messi in palio dagli sponsor dell’evento: Giulia Melis, Elena Balauta, Loredana Culiersi, Idalia Trevisan, Rosy Sinisi, Mariagrazia Mammone, Sabrina Gessi e Maria Fanara. Un grande successo di pubblico al Rolling Stone nella cornice di Portosole.

(Foto di Gianni Lari)