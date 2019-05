Sanremo, un aperitivo musicale ai Tre Ponti per concludere la campagna elettorale della lista “Città bene comune”

Sanremo. «Coerentemente con l’impostazione data al loro programma, improntato a una netta presa di distanza dall’attacco alla costa messo in atto dall’amministrazione Biancheri, la lista “Città Bene Comune” ed il candidato sindaco Giorigo Tubere hanno deciso di concludere la campagna aderendo all’importante e significativa iniziativa dell’Ar i che si terrà alla spiaggia dei Tre Ponti dalle 18 alle 21 di venerdì 24 maggio.

Nel corso dell'”aperitivo musicale” organizzato in occasione dello “sciopero globale per il clima e la difesa delle spiagge” suoneranno il “Duo Musica Bene Comune”, Vincenzo&Carlito e Dj Killer. “Città Bene Comune” e Giorgio Tubere hanno impostato la campagna per le amministrative del 26 maggio sottolineando l’importanza della salvaguardia dell’ambiente, della difesa del territorio, della protezione del litorale, soprattutto in chiave di valorizzazione del nostro territorio dal punto di vista del paesaggio e come risorsa economica, che può rappresentare per la nostra comunità una grande opportunità di sviluppo di qualità.

Per questa ragione invitano candidati, attivisti e sostenitori, tutti gli elettori ed elettrici a partecipare all’appuntamento dei Tre Ponti organizzato dall’Arci.