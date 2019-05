Sanremo, tra note del pianoforte e menu gourmet George la nuit risorge nel Gilda

Sanremo. George la nuit risorge nel Gilda. Il locale di via Bixio che per trent’anni ha accompagnato la vita notturna dei sanremesi ha cambiato volto.

Rilevato da una coppia di imprenditori della ristorazione locale, Giuseppe Ferrua e Umberto Brancaccio, il Gilda ha l’ambizione di dare un tocco nuovo alla movida della Città dei Fiori.

Tra il tintinnio dei bicchieri e le note di un pianoforte a coda, qui la clientela medio alta ritroverà lo spirito e la classe dello storico pub/ristorante fondato da Giorgio Bovetti. I tavoli saranno sempre quelli rotondi e si ritroverà pure il soppalco per chi è alla ricerca di un po’ di intimità. Come ha spiegato Ferrua, «Richiamandosi al film con protagonista la sensuale e divina Rita Haywort, il Gilda vuole far rivivere ai sanremesi gli anni della “dolce vita”».

Ma se l’anima è quella di un tempo, il locale accoglierà i suoi ospiti in un ambiente completamente rinnovato, con pareti in tinta dorata, impianti tecnologici e una cucina all’avanguardia. Del resto, protagonista vorrà essere anche un ricercato menu gourmet che in un trionfo di piatti sia di terra che di mare porta la firma di due chef già apprezzati in tutta la Riviera, Claudio Manti e Davide Zunino.

La brigata del Gilda vi aspetta la sera di giovedì 16 maggio per la grande apertura (per prenotazioni 0184/1991778)