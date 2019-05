Sanremo, Brando Benifei (Pd): «Rimanere agganciati all’Europa per il Ponente è fondamentale»

Sanremo. «E’ molto importante per il Ponente essere agganciati all’Europa, ovviamente ognuno col proprio punto di vista, Serve che l’Italia sia più assertiva e non isolata come oggi con un Governo che ci ha resi a rischio speculazione finanziaria e con lo spettro dell’aumento dell’Iva». Così si esprime lo spezzino Brando Benifei, il più giovane eurodeputato italiano e ricandidato per uno scranno a Strasburgo nelle lista del Partito democratico, impegnato in un tour elettorale che tocca Ventimiglia, Sanremo e Imperia.

«Questo territorio come tutta la Liguria – prosegue Benifei – ha bisogno per la sua economia e per il turismo di rimanere in Europa per poter continuare a usufruire dei programmi finanziati dall’Unione Europea, è evidente a Ventimiglia come a Sanremo».

«Rimanere fuori – conclude il giovane europarlamentare dem – per il Ponente sarebbe un disastro».