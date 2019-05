Sanremo, torna “Bambini in Piazza”

Sanremo. La Tana del Bianconiglio, l’associazione Leonardo Da Vinci e Fabio Mauro, sono felici di invitare i bambini e le loro famiglie sabato 11 maggio alle 15 in piazza Colombo per “Bambini in Piazza, fantasia e creatività nella tua città”. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso 6 aprile gli organizzatori hanno deciso di replicare l’evento. Il tema di sabato sarà: speciale in fondo al mare.

I bambini parteciperanno a due laboratori creativi, una grande avventura in costume in cui scacciare Capitan Uncino dall’Isola che non c’è, fare una foto ricordo con Ariel e Ursula e truccarsi da pesciolini, squali e sirene. “Crediamo moltissimo nella possibilità di creare un momento di aggregazione positiva per tutti i bambini e le loro famiglie, sviluppare un percorso di attività e eventi che valorizzino la creatività dei più piccoli. Ci piacerebbe mettere in atto un’invasione urbana di colore, arte,libri e gioco” spiega Fabio Mauro. Tutte le attività sono gratuite.