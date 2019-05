Sanremo. Una serata dedicata al confronto ed ai progetti, allo scambio di idee, per lo sport di Sanremo, è stata organizzata dal candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini con le società sportive della nostra città.

Tommasini assieme a diversi candidati della coalizione del centro destra unito, ha illustrato il programma elettorale ed i punti focali per quanto riguarda una nuova visione per lo sport ai vari rappresentanti delle società sportive. «Sanremo città dello sport è possibile – ha detto Tommasini – ma serve una programmazione chiara e concretezza, fattori che in questi cinque anni non ci sono stati».