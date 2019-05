Sanremo, Tommasini: «Solidarietà ai vigili urbani e basta strumentalizzazioni»

Sanremo. «Prendiamo atto ancora una volta del comportamento dell’amministrazione Biancheri che continua da diverse settimane, anche in regime di par condicio, a utilizzare il proprio ruolo istituzionale a fini di propaganda elettorale. Lo sta facendo – scrive il candidato sindaco Sergio Tommasini - con gli asfalti e le ruspe dell’ultima ora, e lo fa addirittura utilizzando il corpo di Polizia Municipale».

«Non siamo i soli a sostenere queste continue scorrettezze ma sono le stesse organizzazioni sindacali dei vigili urbani a rimarcare al Sindaco, come “…. in questi 5 anni i sindacati di categoria non sono mai stati coinvolti in discussioni o decisioni riguardanti il corpo di polizia locale” e chiedendo di non essere strumentalizzati per fini elettorali.

Nel merito, non c’è l’annunciato potenziamento dell’organico, ma una diminuzione di 4 agenti; non c’è l’incremento di 8 unità di personale stagionale perché chi è in lista preferisce andare altrove in un altro Comune della zona.

La necessità di un confronto sarebbe indispensabile in particolare sulla questione della nuova sede del comando.

Come i sindacati Uil, Cisl e SULPL, ci siamo chiesti più volte perché mettere la sede nei locali non adatti e di proprietà privata di via Martiri con affitti costosi a carico del Comune, quando sarebbe possibile, concordandolo con gli interessati, utilizzare spazi comunali sicuramente più adatti, come ad esempio i locali presso la nuova stazione ferroviaria. Pensiamo – conclude il candidato sindaco del centro destra unito – infine, che sia ancora più importante affrontare con il corpo della polizia municipale i gravi problemi di traffico e viabilità che la città oggi presenta agli occhi dei sanremesi e dei turisti».