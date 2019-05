Sanremo. Si è tenuto ieri sera l’incontro organizzato dai candidati al consiglio comunale della Lega Francesco Nola e Patrizia Badino al quale ha partecipato il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

E’ stata l’occasione per trattare diversi temi, tra cui il rilancio turistico della nostra città, l’arredo urbano, i servizi per gli anziani, la sicurezza e la raccolta differenziata che così come è concepita non fa altro che aumentare la sporcizia.