Sanremo. Si incatena per bloccare i lavori di messa in sicurezza del muro crollato nel novembre scorso in zona Tre Ponti. La protesta di Giacomo Mercurio è sfociata in un gesto simbolico, questa mattina, quando il gestore della storica spiaggia matuziana si è simbolicamente legato con catene d’acciaio nell’area di cantiere.

Secondo il titolare e rappresentante della categoria balneatori per CNA, il Comune avrebbe dovuto sistemare diversamente gli scogli posti a protezione del muro di contenimento appena realizzato per evitare che essi vadano a modificare la spiaggia e la corrente, arrecando così danni alla propria attività commerciale.

Al momento Mercurio si è liberato delle catene ed è in corso un incontro con l’assessore Trucco e i tecnici di Palazzo Bellevue.

il Comune di è impegnato a modificare il progetto predisponendo una scogliera più inclinata. La modifica, tuttavia, dovrà passare all’attenzione della Regione Liguria. Nel frattempo saranno completati i lavori come da programma.