Sanremo, teatro del Casinò sold out per Enrico Brignano

Sanremo. Eccezionale risposta del pubblico per lo show di Enrico Brignano, che si esibisce sabato 11 maggio nel Teatro

dell’Opera del Casinò. Lo spettacolo, per cui arrivano ancora tante richieste, è in over booking da giorni.

Enrico Brignano torna dopo due anni nel Teatro dell’Opera richiestissimo dagli ospiti della Casa da Gioco, un artista molto amato dal pubblico, che sa divertire con sottile ironia e con l’originalità dei suoi testi. Presenterà al pubblico del Casinò una galleria di personaggi, di pregi e difetti di questa Italia, dalle mille sfaccettature. L’evento si inserisce nel prestigioso calendario Vip della Casa da gioco, che ha anche proposto, nell’ambito dell’esclusiva offerta di intrattenimento e di ristorazione, in collaborazione con Elior, la cena After Show a un prezzo particolarmente accattivante € 20. E’ stato creato un menu prelibato, in linea con la grande ristorazione del Casinò per prolungare la serata dal Teatro dell’Opera al ristorante Biribissi.

Enrico Brignano

Attore, comico, regista e conduttore televisivo in costante ascesa. L’esordio della sua carriera è nella celebre serie tv Un medico in famiglia, grazie alla quale conquista subito interesse e seguito da parte del pubblico. E’ cosi che Brignano dà il via al suo percorso teatrale, che lo vede protagonista come “one man show” in diversi spettacoli e numerose tournée dal tutto esaurito. Da sempre si divide tra palcoscenico, cinema e televisione. Nel 2012 conduce Le Iene, insieme a Ilary Blasi e Luca Argentero. Nel 2013 è protagonista in “Rugantino” e nell’ agosto dello stesso anno, è premiato con il “Riccio d’Argento” della 27ª edizione di Fatti di Musica, Rassegna-Premio ai Migliori Live d’Autore dell’anno, per il programma televisivo Il meglio d’Italia. Personaggio molto amato, intratterrà il pubblico del teatro dell’Opera del Casinò con il suo show ironico e pungente sui pregi e difetti degli italiani, in un susseguirsi travolgente di gag, monologhi e risate.