Sanremo. La visita del leader della Lega e ministro degli Interni Matteo Salvini non ha fermato i consueti appuntamenti del candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

Ieri pomeriggio tappa a San Martino nell’incontro organizzato dalla candidata di Fratelli d’Italia Alessandra Scaglione ed in seguito sempre con i candidati di FdI Grazia Longhitano e Graziano Pedante a San Giovanni. In entrambi gli appuntamenti, ai quali hanno partecipato molte persone, era presente l’assessore regionale Gianni Berrino candidato all’Europarlamento.

Infine, in tantissimi per incontro per Sergio Tommasini coi candidati della lista 100 per 100 Sanremo Tommasini Sindaco Davide Lanteri e Stefania Mostardini. In questi tre appuntamenti è stata l’occasione per declinare il programma elettorale per il rilancio di Sanremo.