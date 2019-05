Sanremo, spacciatore seriale arrestato al Porto Vecchio dai carabinieri

Sanremo. Continuano i serrati controlli dei carabinieri della compagnia di Sanremo finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nel centro matuziano.

Nel pomeriggio di ieri, gli investigatori della sezione operativa hanno tratto in arresto un tunisino 37enne, senza fissa dimora, “veterano” in materia di stupefacenti, colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Imperia su richiesta degli stessi carabinieri che hanno documentato minuziosamente le innumerevoli cessioni di stupefacente, oltre 500, avvenute nell’inverno del 2018.

L’uomo, già arrestato in flagranza a novembre mentre cedeva una dose di eroina e, per tale ragione, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G., è stato catturato nei pressi del Porto Vecchio ed associato al carcere di Imperia. Dovrà ora rispondere di spaccio aggravato e continuato di eroina.