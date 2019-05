Sanremo, spacciatore ingerisce ovuli rifiuta il lassativo ma si provoca da solo il vomito per espellerli

Sanremo. La Polizia di Stato ha tratto in arresto M.H. , tunisino di 26 anni arrivato nella città matuziana da soli pochi giorni proveniente da Padova.

Alla vista degli agenti si è dato alla fuga venendo inseguito per le vie del centro cittadino. L’uomo, accorgendosi di essere seguito, ha ingerito alcuni ovuli contenenti stupefacente venendo bloccato pochi metri dopo dagli agenti ai quali opponeva resistenza.

Immediatamente condotto al locale nosocomio per una visita di controllo è stato sottoposto ad accertamenti radiologici al fine di scongiurare l’eventuale conseguenze pregiudizievoli per la sua salute, vomitando gli ovuli dopo aver rifiutato il lassativo.

Oltre alla denuncia per i reati di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato arrestato e condotto al carcere di Sanremo per un precedente ordine di carcerazione emesso a suo carico per alcuni reati commessi nel padovano.