Sanremo, spacciatore finisce in manette ma è subito scarcerato dal giudice

Sanremo. Agenti della Mobile del commissariato della Città dei fiori hanno proceduto all’arresto di un giovane marocchino, pregiudicato e irregolare sul territorio (ha sulle spalle due provvedimenti di espulsione) colto nei giardini “Medaglie d’Oro” mentre nell’atto di cedere un involucro di sostanza stupefacente, presumibilmente cocaina, a un suo connazionale che stava per assumerla dopo averla versata sullo schermo dello smartphone.

Giudicato per direttissima, l’arresto è stato convalidato, ma lo spacciatore è stato rimesso in libertà dal giudice. Il processo, infatti, è stato rinviato in attesa dei risultati delle analisi sulla sostanza stupefacente sequestrata.

Anche l’acquirente è risultato privo di documenti con diversi precedenti di polizia e sottoposto a un provvedimento di espulsione emesso dal questore di Torino nell’aprile 2019, oltreché essere stato segnalato dagli operatori come assuntore di stupefacenti e denunciato all’autorità giudiziaria per favoreggiamento nei confronti di un pusher.