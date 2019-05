Sanremo, si ribella all’arresto dei carabinieri: 23enne a processo per direttissima

Sanremo. Nella giornata di ieri i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sanremo hanno hanno arrestato in flagranza un algerino 23 enne, senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine, poiché responsabile di resistenza a P.U.

L’uomo, al termine di una attività infoinvestigativa, era stato individuato quale autore di alcuni furti di autovettura commessi nell’ultima settimana a Sanremo e per tale ragione è stato fermato per un controllo di polizia mentre percorreva a piedi via delle Libertà. Alla vista degli operanti, l’uomo ha subito assunto un atteggiamento aggressivo e minaccioso, arrivando a scagliarsi contro i militari che sono riusciti ad immobilizzarlo dopo una breve colluttazione. Giudicato con rito direttissimo gli è stata applicata la misura del divieto di dimora nella Provincia di Imperia.