Sanremo. E’ stata una settimana ricchissima di impegni di campionato per le under 15 della Softball School sanremese: sono state ben 6 le partite giocate dal 27 aprile al 4 maggio; la formula del campionato piemontese (al quale la squadra, unica ligure, è iscritta prevede infatti un doppio incontro per ogni giornata.

Sabato 27 aprile le giovani “Pink” hanno giocato in trasferta a Novara, contro le pari-età dell’Athletics, mercoledì 1 maggio invece due partite casalinghe contro le ragazze dell’Avigliana Bees ed infine sabato 4 maggio si sono giocati i due incontri contro le novaresi del Porta Mortara.

Giornata dopo giornata, partita dopo partita si è vista la crescita delle ragazze nuove: Sveva Tulipiero con la sua prima presa al volo in difesa e le sue prime valide in attacco (sono state ben cinque in due partite); inoltre anche Milana Zinatullina ha messo a segno le sue prime due valide in assoluto. Da segnalare come, anche le più piccole (classe 2007), si stiano integrando sempre meglio con il resto della squadra.

Non c’è riposo per le giovani atlete: sabato infatti la squadra sarà nuovamente in trasferta, a Novara, sul campo del Porta Mortara. Per prepararsi al meglio le allieve della Softball School proseguono i loro allenamenti sul diamante di Pian di Poma ogni martedì e giovedì dalle 17 alle 19: un’occasione anche per chi volesse avvicinarsi a questo meraviglioso sport.