Sanremo. Il candidato sindaco Sergio Tommasini si è recato questo pomeriggio al rifugio di Pluto accompagnato dal candidato della Lega Daniele Ventimiglia e dal dott. Umberto Riccio.

«Dopo aver incontrato la delegazione dell’Enpa di cui ne apprezzo il loro servizio dall’alto valore civico, oggi sono andato in visita al canile di Pluto, dove ho ricevuto una grande accoglienza.

Ho avuto modo di parlare con diverse persone oltre che con la proprietà e le associazioni di volontariato che assistono i nostri amici a quattro zampe, avremo – sottolinea Tommasini – una particolare attenzione e priorità per i nostri cani e gatti e per tutte quelle associazioni e volontari che spendono il loro tempo in questa meritevole mansione. Valuteremo le opportunità e daremo il supporto con l ‘amministrazione preservando in primis la qualità del servizio e anche per amore per i nostri amici a quattro zampe».