Sanremo, Sergio Biancheri dona alla “Famiglia dell’Ave Maria” la grafica della Serva di Dio Maddalena Carini

Sanremo. In occasione della conclusione del mese di maggio, dedicato alla Madonna, il 31 maggio, memoria della Visitazione di Maria Santissima alla cugina Elisabetta, il noto artista Sergio Biancheri donerà alla “Famiglia dell’Ave Maria” un’importante grafica da lui recentemente realizzata raffigurante la Serva di Dio Maddalena Carini – (Bereguardo 1917 – Sanremo 1998), miracolata a Lourdes nel 1948 e fondatrice dell’associazione laicale “Famiglia dell’Ave Maria” – e la Sacra Famiglia, così come la stessa Serva di Dio ebbe il privilegio di vedere, alla Grotta di Massabielle, prima di essere guarita per intercessione della Beata Vergine.

L’opera grafica è un esemplare significativo del tratto e della semantica biancheriana. Il volto dell’anziana Maddalena in primo piano, tracciato con un’armonia di linee curve che si richiamano con toni di nobile essenzialità, esprime oltre ad una profonda serenità interiore dell’effigiata, quasi un sorriso, mentre ad occhi socchiusi, sembra rivedere la bellezza della Famiglia di Nazareth sotto la cui protezione ha fondato la “Famiglia dell’Ave Maria”.

E’ la “descrizione di un ricordo”, quindi? Forse è ancor di più la “descrizione” della dolcezza della presenza di quella Famiglia speciale accanto a Maddalena Carini in tutti i momenti della sua vita, nella gioia come nel dolore, nel godimento spirituale come nelle prove, fino all’ultimo respiro. Oppure ancora: ricordo della visione avuta a

Lourdes, che diventa, allo stesso tempo, anticipazione della visione piena che le si rivelerà, una volta spirata, con l’Incontro “faccia a faccia” in cielo!

Molto “psicologico”, come sempre, il tratto grafico dell’artista che ha nel suo repertorio molte raffigurazioni di Venerabili, Beati e Santi: basti fare riferimento a San Giovanni Bosco, alla Beata Maria della Passione, al Venerabile Silvio Dissegna, al Venerabile Egidio Bullesi, al Beato Pier Giorgio Frassati, al Venerabile Padre Giacomo Viale. La maggior parte di questa sua produzione sacra la si deve alla sua collaborazione col compositore sanremese Davide Tepasso. Non poche sue pubblicazioni musicali, infatti, recano l’immagine di copertina firmata da Sergio

Biancheri.

Ma chi è, più da vicino, l’artista?

Pittore, incisore, scultore e ceramista, Biancheri è nato a Bordighera nel 1934. Allievo di Giuseppe Balbo, ha avuto incontri significativi con Piana, Seborga, Vigorelli, Natta, Morlotti, Biamonti, Marzé, Sutherland, Bilinski e Maiolino. Sergio Biancheri, conosciuto da tutti a Bordighera con il soprannome di “Ciacio”, è uno degli artisti più significativi e poliedrici non solo del Ponente, ma della scena contemporanea italiana.

La sua lunghissima e fortunata carriera iniziò ufficialmente nel 1953. Nel 1972, 1974 e 1976 partecipò alle Biennali Internazionali d’arte di Mentone, nonché a mostre nei Musei di Linz, Klagenfurt, Wels e Barcellona. Sue sculture sono state esposte, tra l’altro, nella Chiesa dei Francescani di Berlino. I temi privilegiati da Biancheri sono il mare e le palme, un binomio inscindibile che denota la stretta aderenza della sua ispirazione al paesaggio ligure, che egli

concepisce come «un compiuto universo pittorico e psicologico», contemplato nei suoi «cambiamenti inesauribili di luce e di colore» (Napolitano).

La sua estetica assomma echi che vanno da Morlotti, de Stäel e Rothko per le marine, ai drippings dell’informale per i “grovigli”, estremizzati, negli esiti più recenti, fino a richiamare i tagli di Fontana. Insomma: una pregevole opera d’arte che andrà ad arricchire l’importante collezione d’arte sacra della “Famiglia dell’Ave Maria”, nella quale spiccano numerose opere di Enrico Manfrini – il cui vertice è rappresentato dalla monumentale Via Crucis di

Boscobello a Sanremo – ed i vari dipinti del validissimo pittore Padre Vago, che fu Cappellano dell’Accademia di Brera a Milano.