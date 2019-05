Sanremo, scritta offensiva su manifesto del candidato sindaco Tommasini

Sanremo. «Per qualcuno, purtroppo, la democrazia non va di moda nei confronti della coalizione di centro destra. Ieri sera i nostri candidati – scrive la lista 100 per 100 Tommasini Sindaco – hanno svolto il consueto giro per attaccare i manifesti elettorali negli spazi preposti e stamattina abbiamo avuto la “bella” sorpresa di una scritta inequivocabile e assai offensiva che va ad aggiungersi agli insulti ricevuti in questi ultimi giorni sui social network.

La lista 100 per 100 Sanremo, condanna fermamente questo atto intimidatorio e fa appello alle coscienze democratiche della nostra città affinché questo tipo di azioni non accadano più, oltre a chiedere alle forze dell’ordine una verifica dei filmati in modo da capire chi sia l’autore di questo vergognoso gesto».