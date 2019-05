Sanremo. Sono rimasti fortunatamente quasi illesi i due occupanti, entrambi sui 40 anni, dell’autovettura che in A 10 all’altezza della galleria che precede lo svincolo per l’uscita di Arma di Taggia in direzione Genova, a causa dello scoppio di una gomma hanno perso il controllo della loro autovettura.

Ne è scaturita una carambola che ha coinvolto anche un mezzo pesante.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza di Ospedaletti Emergenza ma i due protagonisti se la sono cavata con solo qualche escoriazione