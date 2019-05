Sanremo. Si è svolto il 20 maggio alle 21, al Teatro dell’Opera del Casinò, il saggio musicale della scuola secondaria di Primo Graso “Dante Alighieri” con la partecipazione delle classi dell’istituto e degli allievi del progetto musicale, che prevede lo studio di alcuni strumenti musicali.

Il corso, già attivo da cinque anni, riscuote molto successo tra gli alunni e grande è stata la partecipazione da parte dei genitori che hanno gremito la sala del Teatro. Durante la serata, infatti, è stato possibile apprezzare la vasta proposta dei percorsi musicali offerti dai docenti maestri di musica: dal pianoforte alla chitarra, dal flauto traverso al clarinetto e sax

Tastiera, chitarra, flauto clarinetto e sax, gli strumenti scelti dagli allievi in dotazione alla scuola tramite una convenzione con il Fai. I docenti dei corsi strumentali e della scuola Laura Occhialini, Wolmer Martina, Lucia Pappalardo, Sonja Silvano hanno collaborato per la realizzazione dello spettacolo musicale in cui si sono susseguiti brani di musica classica, pop, leggera.

Il numeroso pubblico ha potuto apprezzare i video realizzati su vari temi sociali (bullismo, la difesa della natura, l’emergenza ambientale ) dai ragazzi della scuola e al termine tutta gli alunni insieme ai gruppi strumentali ha cantato la canzone per il clima “Do it now” inno per l’ambiente realizzato nel 2012 in Belgio per la manifestazione “Sing for the climate”

Con le parole della canzone “Dobbiamo svegliarci, dobbiamo aprire gli occhi, dobbiamo farlo ora. Dobbiamo costruire un futuro migliore, e dobbiamo iniziare ora” gli alunni e i docenti ringraziano il Comune di Sanremo e la direzione del Teatro del Casinò di Sanremo.