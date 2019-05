Sanremo, ruba indumenti e cosmetici: 34enne arrestata dai carabinieri

Sanremo. Ieri i carabinieri della stazione di Sanremo hanno arrestato una donna polacca, di 34 anni, senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine per i precedenti di polizia inerenti reati contro il patrimonio che, nei giorni scorsi, era stata segnalata dai commercianti di zona poiché sospettata di aver commesso alcuni furti di indumenti, trucchi e cosmetici in esercizi commerciali di Sanremo e Taggia.

La notizia è stata subito sviluppata dai carabinieri che, intensificando i servizi di controllo del territorio e analizzando l’identikit fornito dalle commesse dei vari negozi derubati, hanno rintracciato la clochard in corso Mombello e l’hanno portata in caserma per l’effettuazione di accertamenti sull’identità. La donna è stata trovata in possesso, all’interno del proprio zaino, di alcuni indumenti e cosmetici di valore – posti sotto sequestro – e, dall’analisi delle banche dati in uso alle forze di polizia, è risultata gravata da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Milano per aver violato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui era sottoposta in virtù di alcuni furti commessi proprio nel capoluogo lombardo.

L’arrestata, dopo le formalità di rito è stata tradotta presso il carcere di Genova Pontedecimo in attesa di giudizio.