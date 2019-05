Sanremo. Si è tenuto ieri pomeriggio un incontro organizzato dai candidati della lista 100 per 100 Sanremo Tommasini Sindaco, Laura Nante e Romano Capponi, al quale ha partecipato il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.

E’ stata l’occasione, davanti a numerosi presenti, per declinare diversi punti del programma elettorale: dalla sicurezza, al turismo, passando per una nuova concezione di raccolta differenziata, perchè ad oggi così come è concepita non va per nulla bene.