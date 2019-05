Sanremo. Grande successo per il “Chicco Bedini Memorial”, torneo benefico amatoriale di calcio balilla del Lions Club Bordighera 8 Luoghi finalizzato alla raccolta fondi in favore della Protezione Civile di Vallecrosia

Si è svolto sabato pomeriggio, al Villaggio dei Fiori di Sanremo, il “Chicco Bedini Memorial”, torneo benefico amatoriale di calcio balilla organizzato dal “Lions Club Bordighera 8 Luoghi” e finalizzato alla raccolta fondi in favore della Protezione Civile di Vallecrosia. Il torneo, dedicato alla memoria del Socio e Melvin Jones Francesco “Chicco” Bedini, ha visto avvicendarsi numerosi partecipanti che hanno condiviso uno splendido pomeriggio all’insegna dello sport al servizio della beneficenza.

“Un momento importante – commenta la presidente del Club Mimma Espugnato – perché ancora una volta lo sport e il divertimento diventano strumenti di solidarietà e di aiuto. Il ricavato di questo evento, per il quale ringrazio la Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori per la sponsorizzazione ed il sostegno, sarà devoluto alla Protezione Civile di Vallecrosia per l’acquisto di strumentazione utile alla propria attività e, di conseguenza, a beneficio di tutta la comunità”.

Ecco le coppie vincitrici del torneo su ben 20 squadre iscritte:

– 1° Luca e Antonio

– 2° Mara Pardini e Giovanni Astesiano

– 3° Edoardo Bonino e Cristian Bornia.

“Desidero rivolgere un particolare ringraziamento per il contributo – conclude la presidente Mimma Espugnato – a Pier Luigi e Daniele Catto, proprietari del Villaggio dei Fiori di Sanremo che ha splendidamente ospitato l’evento, alla Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori – Filiale di Bordighera nella persona del direttore Denis Anfosso e a Barale Sport di Bordighera.”.