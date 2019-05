Sanremo. Bagno di folla ieri sera all’incontro di Alberto Biancheri con la cittadinanza, organizzato da Mauro Menozzi candidato nella lista Alberto Biancheri Sindaco.

Durante l’incontro sono stati esposti i principali punti programmatici per i prossimi cinque anni, che i partecipanti hanno accolto con interesse. Gli intervenuti, inoltre, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni dall’Amministrazione uscente.