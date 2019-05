Sanremo, riapre il mercato annonario. Pezzini: «Complimenti al sindaco»

Sanremo. «Quel che è giusto è giusto, devo fare i complimenti al sindaco Biancheri». A riconoscere il merito per i lavori fatti al mercato annonario è sorprendentemente un avversario del sindaco in carica alle elezioni comunali. Alberto Pezzini, leader di Futura Sanremo, ha voluto dedicare una delle sue particolari dirette Facebook per elogiare il lavoro del primo cittadino.