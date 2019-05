Sanremo, principio d’incendio in casa: la polmunicipale salva due anziani e gli animali domestici

Sanremo. «Il Comando di Polizia Municipale – si legge in una nota stampa del Corpo – vuole rendere nota l’attività svolta dal proprio personale intervenuto nell’immediatezza in occasione del principio di incendio scoppiato lunedì 27 maggio in una palazzina sulle alture della città. La pattuglia, che stava svolgendo servizio di vigilanza del territorio a San Martino, dopo aver notato del fumo fuoriuscire da un edificio di via Duca degli Abruzzi, si è diretta in auto a gran velocità verso quella zona.

I tre operatori del Corpo hanno subito individuato l’immobile e, prima ancora dell’arrivo dei vigili del fuoco, sono entrati senza indugio nell’appartamento da cui provenivano le fiamme, utilizzando l’estintore presente sull’auto di servizio. Nonostante i locali fossero ricolmi di fumo, per un incendio scoppiato sul terrazzo, probabilmente per il mal funzionamento di una caldaia ed estesosi alla cucina, non hanno esitato ad entrare per aiutare due persone, in stato di forte agitazione, ad uscire dall’appartamento insieme agli animali domestici.

I tre operatori hanno prontamente raggiunto anche gli occupanti dell’appartamento accanto, pure invaso dal fumo, e si sono adoperati per avvertire tutte le altre persone presenti nell’edificio per farle uscire e metterle in sicurezza. In particolare, una signora di 91 anni che, essendo lievemente intossicata dal fumo, è stata portata all’ospedale dal personale del 118. Il Comando esprime un grande plauso al proprio personale che in questa circostanza ha dimostrato la professionalità e lo spirito altruistico caratteristici del ruolo proprio della Polizia Municipale, al servizio delle persone e del territorio».