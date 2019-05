Sanremo. Si sono svolti in questo week i due incontri di presentazione di 4 dei 22 candidati alla carica di consigliere comunale della lista di Sanremo Libera per Alessandro Condò Sindaco.

Nel pomeriggio di sabato, il dott. Ugo Pisani e l’operatrice sanitaria Oriana Spano, hanno accolto amici e sostenitori al bar Fugassa e Caffè di Corso Cavallotti, mentre nel pomeriggio di ieri, i coniugi Fulvia Crespi e Fabio Crescente, hanno fatto altrettanto con gli abitanti di Verezzo.

Entrambi gli eventi sono stati un’occasione per presentare il programma elettorale di Sanremo Libera e dibattere sulle varie problematiche della città, in particolar modo quelle mai risolte riguardanti le frazioni. Nella settimana in corso seguiranno altri incontri di presentazione.