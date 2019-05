Sanremo, pregiudicato viola gli obblighi di sorveglianza. Segnalato dalla municipale

Sanremo. Una pattuglia della polizia locale è intervenuta su un incidente stradale e ha accertato presenza, in orario serale, di una persona sottoposta a provvedimento restrittivo segnalandola al Tribunale di Sorveglianza.

Ecco cosa è successo: nella serata del 4 maggio scorso, degli agenti della municipale sono inetervenuti in via Volta a seguito di un sinistro stradale che ha visto coinvolte due autovetture e dal quale era scaturito un animato diverbio tra le parti.

Sul posto era già presente una volante della polizia, con l’aiuto della quale il personale intervenuto, dopo aver riportato la calma tra le parti, aveva proceduto a un controllo di conducenti e passeggeri: tra questi c’era S.D., pregiudicato residente in città.

Il soggetto, attualmente in affidamento in prova ai servizi sociali, è soggetto all’obbligo di permanere presso il proprio domicilio in orari serali e notturni. Pertanto veniva segnalato al Tribunale di Sorveglianza per l’inottemperanza.