Sanremo, «Polizia Locale strumentalizzata per fini elettorali». La UIL FPL si dissocia da questa dichiarazione

Sanremo. «In merito alle dichiarazioni dei sindacati della Polizia Municipale degli ultimi giorni, a firma di un delegato UIL FPL, la Segreteria Territoriale, Aziendale e i membri della RSU- UIL FPL,esprimono forte perplessità sulla firma del proprio delegato, in quanto non concordato con le stesse Segreterie - così scrive in una nota stampa Enzo Carlino, Segretario Aziendale per la UIL FPL, in relazione ad un comunicato delle sigle CISL FP – UILPA – SULPL, pubblicato ieri, nel quale, sostanzialmente, si afferma che la Polizia Locale sarebbe stata strumentalizzata dal sindaco Alberto Biancheri per fini elettorali.

Il comunicato prosegue – Inoltre ci rammarichiamo per essere stato, il delegato, strumentalizzato da esponenti di altre sigle sindacali per fini non strettamente sindacali. Ricordiamo che le rivendicazioni e le relazioni sindacali devono trovare soluzioni nelle sedi competenti, tanto più in un momento in cui si stanno discutendo ed ottenendo importanti riconoscimenti giuridici ed economici in sede di delegazione trattante a favore della Polizia Municipale».