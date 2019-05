Sanremo piange Renato Tavanti ambientalista, giornalista e scrittore

Sanremo. E’ mancato il 14 maggio scorso Renato Tavanti. Ex bancario, era conosciuto e stimato in città per le sue doti di scrittore, giornalista e uomo di cultura, sempre attento alle problematiche ambientali e alle vicende del passato matuziano.

Tra le sue opere si ricorda “Sanremo – nido di vipere”: una raccolta di scritti e fotografie incentrata sulle vicende dei mini sommergibili tedeschi occultati, durante la Seconda Guerra Mondiale negli approdi sanremesi.

C’è poi il romanzo “Malberga – La montagna pittoresca” e “La Pigna al buio”. Tavanti lascia la moglie Rita Rosa, i figli Edorado e Fabrizio, il fratello Gianfranco e i tanti che lo conoscevano e lo stimavano.