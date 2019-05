Sanremo. Un uomo di 70 anni è rimasto ferito, sembrerebbe in modo serio, in un incidente avvenuto sulla pista ciclabile all’incrocio che da corso Orazio Raimondo conduce al Victory Morgana Club.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo, che viaggiava in sella a una bici elettrica e non avrebbe rispettato lo stop, si è schiantato contro un mezzo dell’Amaie parcheggiato lato strada per evitare uno scooter che stava sopraggiungendo.

Sul posto il personale sanitario del 118 con un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo. Presenti gli agenti della polizia locale.