Sanremo, parcheggiatore abusivo per necessità sul lungomare Calvino

Sanremo. Il lungomare Calvino si arricchisce di una decina di posti auto, ma attenzione a parcheggiarci: si rischia la multa e la rimozione del mezzo. Da alcuni giorni nell’area degli ex magazzini ferroviari, è stato notato un uomo che si è improvvisato parcheggiatore abusivo, il quale, a volte per una manciata di spiccioli, suggerisce ai residenti e ai turisti in cerca disperata di un parcheggio, di lasciare la propria quattro ruote sulla ghiaia antistante la sede del Club Tenco.

A cadere nella trappola sembrerebbero essere in tanti, anche molti addetti ai lavori che si muovono con i furgoni e quindi hanno più difficoltà a trovare degli spazi liberi. Come si può vedere dalla foto recapitata in redazione, l’area è invasa di mezzi.