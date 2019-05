Sanremo, Ombretta Ballestra presenta il libro ‘Dai cubi di Ibiza a Teresa di Calcutta’

Sanremo. La sanremese giramondo Ombretta Ballestra torna nella sua città e presenta, giovedì sera alle 20 al Circolo Zoè di via Carli 24, il suo libro ‘Dai cubi di Ibiza a Teresa di Calcutta’, edito da L’inedito.

Un’autobiografia condizionata da un trauma vissuto nell’età infantile. La Ballestra ha raggiunto diversi stati e molti centri. Ha anche girato per due anni con un furgone, insieme a un ragazzo, Marocco, Spagna e Brasile. Si è quindi riavvicinata al padre. Infine ha abbandonato Europa e fidanzato ed è volata in India dedicandosi all’assistenza dei lebbrosi come volontaria.

Ballestra è nata di Sanremo nel 1977. Insegnante di yoga, amante del mare e del surf (che pratica), ha una predilezione per la cucina vegana. Per la sua attività che l’ha vista in molte parti del mondo e stata definita ‘ligure di nascita ma mondiale nell’anima’. E anche: ‘Anticonvenzionale per indole, sognatrice controcorrente e caparbia viaggiatrice’.

(Nella foto Ombretta Ballestra)