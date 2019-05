Sanremo omaggia Edward Lear con un concerto al Casinò

Sanremo. «Gli inglesi frequentano questi luoghi nella seconda metà dell’Ottocento, andando così incontro al sole, ai fiori, al clima del Mediterraneo…» – scrive Annita Garibaldi Jallet, discendente di Giuseppe Garibaldi, nell’introduzione a “Un angolo di terra straniera Lady Phillipson e Sanremo” a cura del Club per l’Unesco di Sanremo Philobiblon Edizioni 2013.

Edward Lear (Londra 1812 – Sanremo 1888) è uno dei tanti personaggi illustri che hanno amato questa terra. Pittore, scrittore, disegnatore, musicista e creatore di un genere letterario tipicamente britannico: il nonsense.

«Pittore di paesaggi, caro a molte anime per i suoi doni» – si legge sulla sua tomba al Cimitero Monumentale della Foce; vi si leggono anche alcuni versi di Tennyson, il poeta laureato, ovvero il poeta della Casa Reale, suo caro amico. Nell’Abbazia di Westminster a Londra, nell’angolo dei poeti, una lapide, posta nel centenario della morte, commemora Lear indicando oltre al nome, le date di nascita e di morte, la qualifica di pittore e poeta sepolto a Sanremo.

Lear è qui, in questo luogo, unico al mondo, in riva al mare, un po’ abbandonato, ma dall’aura romantica che evoca il Cimitero Marino di Paul Valéry: ”la mer fidèle y dort sur mes tombeaux” (il mare fedele dorme sulle mie tombe). Giusto che le associazioni sanremesi abbiano pensato ad un concerto benefico pro – restauro della sua tomba per onorarlo come merita. Grazie ai musicisti del Quartetto Respighi, Riccardo Crespi, Patrizia Magliocchetti, Sonja Silvano, Marco Zaccaria, che si esibiranno gratuitamente, e all’artista Markese che ha curato la grafica di locandine/manifesto.