Taggia. E’ stato il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori la sede in cui si sono svolti gli ultimi eventi delle discipline della ginnastica acrobatica, il trampolino elastico e la ginnastica per tutti. Grazie alla disponibilità dei campi per i due giorni di gare, il Comitato Liguria della FederGinnastica ha potuto svolgere una serie di prove del calendario regionale nei giorni di sabato 11 e domenica 12 maggio.

L’organizzazione è stata affidata alla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, e grazie alla collaborazione delle Associazioni presenti sul mercato, la disponibilità di Amaie Energia e la ormai consolidata sensibilità dell’Amministrazione Comunale, oltre 300 giovani ginnasti hanno potuto vivere degli intensi ed emozionanti momenti di sport.

di 13 Galleria fotografica Ginnastica Riviera dei Fiori









Il sabato aveva in calendario le gare delle spettacolari discipline acrobatiche, il teamgym (progressioni al suolo, al minitrampolino e il floor, coreografia a corpo libero) e il trampolino elastico sezione silver individuale e serie D. Queste ‘costose’ discipline si possono svolgere solo in palestre alte con la possibilità di lasciare fisse le specifiche attrezzature, e questo ne limita la diffusione, specie in Italia. Per il teamgym due le Società iscritte, la Ginnastica Imperia e la Riviera dei Fiori, che si sono alternate sul podio dei vari livelli proposti.

Per la disciplina del trampolino, grazie ad un accordo tra i due Comitati Regionali (Liguria e Piemonte, Valle d’Aosta), si sono confrontate la Reale Società Ginnastica di Torino e la Riviera. Per la serie D allieve, oro per Elisa Grosso, Emma Ceriolo e Giulia Rossi. Stesso risultato per le junior Francesca Cane, Maria Modena e Francesca Pucci. Per le gare individuali, nelle allieve 1 oro per Sofia Rainisio, argento per Roberta Di Michele e bronzo per Matilde Sappia, allieve 2, gradino più alto del podio per Ottavia Corrent, seguita da Valeria Vento ed Alice Dosio, nelle junior vince Giorgia Boeri. Per la maschile, allievi 2, 1° posto per Aleksey Moraldo, 2° Samuel Bagnato.

Domenica mattina, le pedane si sono ‘popolate’ di giovanissime colorate ginnaste (3/8 anni) che hanno preso

parte al Trofeo Giovani e al Gymgiocando. Queste due attività della ginnastica per tutti (obiettivo principale della sezione è la preparazione fisica e l’educazione motoria,che porta l’individuo a un completo ed armonioso sviluppo psicofisico), propongono dei percorsi ginnici abbinati a coreografie su base musicale. 18 le squadre iscritte appartenenti al GS Cornigliano, Fratellanza Ginnastica Savonese, 2A Albisola, Viridis Sanremo e Asd Ginnastica Riviera dei Fiori.

E’ stato questo il contesto scelto dal Comitato Regionale FGI Liguria per assegnare il 1° Trofeo GPT Liguria Memorial Aurora Bondavalli, in questa edizione assegnato all’associazione con più atleti iscritti. Ed è proprio la Riviera dei Fiori che si porta ‘a casa ‘ il Trofeo dedicato ad Aurora, una nostra dolcissima piccola ginnasta che ci ha tristemente lasciati la scorsa primavera. Oltre al Trofeo offerto dal Comitato, grazie ad alcuni sponsor che l’associazione ringrazia, ad ogni squadra è stato consegnato un trofeo, ad ogni società una coppa ricordo dell’evento ed a ogni ginnasta una medaglia e gadget. Nel pomeriggio della domenica si sono disputate le prove del Syncrogym, esercizi collettivi di squadra, il Promogym esercizi individuali sui piccoli e grandi attrezzi della ginnastica e il GPT Test, prove multiple per valutare l’abilità motoria.

Gli organizzatori, in accordo col Comitato Regionale,hanno proposto una raccolta fondi per finanziare un

progetto sportivo che la famiglia di Aurora ha desiderato attivare a favore dell’istituto comprensivo di Riva

Ligure e San Lorenzo al Mare, di cui fa parte la scuola frequentata dalla bambina. Al momento il progetto potrà

contare sui circa 600,00 euro raccolti, e sarà attivato durante il prossimo anno scolastico.

I dirigenti ed i tecnici della Riviera, dopo questa prima fase di gare che si concluderà domenica prossima a Milano

con la Finale Nazionale individuale e syncro di trampolino, si sta attivando per realizzare nuovi progetti, tra cui la partecipazione ad alcuni tornei internazionali, campus estivi e proporrà, in collaborazione con la Nuova Lega Pallavolo, su proposta del Coni Provinciale, e col coinvolgimento di molte Associazioni Sportive del territorio, la 2ª edizione dell’Educamp Coni di Sanremo. Due le settimane in cui ci si potrà iscrivere, dall’8 al 19 luglio, con sede principale delle attività previste presso l’impianto di Valle Armea.