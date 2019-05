Sanremo. Ieri mattina il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini ha incontrato il direttivo di Coldiretti per condividere e sottoscrivere dieci punti per il buon governo:

Oliva taggiasca DOP, consorzi di bonifica, recupero terre incolte e revisione estimi catastali, revisione tari per attività agrituristiche, mense pubbliche con incentivo ai prodotti km O, promozione delle attività di Campagna Amica e avvio idee come “agrichef e show-cooking”, mercato dei fiori per la gestione del settore florico (asta e deposito) e la convivenza con la Cittadella dello Sport e associazioni culturali.

«L’agricoltura e la floricoltura sono attività fondamentali per la crescita del nostro territorio, un patrimonio da sostenere», ha detto il candidato sindaco del centro destra unito Sergio Tommasini.