Sanremo, oggi è il ‘Salvini day’. Il vicepremier in piazza Borea d’Olmo per il candidato sindaco Tommasini

Sanremo. Questa mattina alle 10, in piazza Borea d’Olmo, il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini terrà un comizio a sostegno del candidato sindaco del Centrodestra unito e della lista civica ‘100 per Cento Sanremo’ Sergio Tommasini. Per la visita del vicepremier, giunto nella notte da Albenga (dopo aver parlato davanti a migliaia di persone), la questura di Imperia ha organizzato un dispositivo di sicurezza imponente.

Così come ad Albenga, non mancheranno le contestazioni. A partire dalle 9 fino a mezzogiorno, all’angolo tra via Escoffier e corso Matteotti, a poche decine di metri dal luogo in cui parlerà Salvini, è prevista la contro manifestazione organizzata da Anpi Sanremo e Imperia, Cgil, Arci comitato regionale Liguria, Arci comitato territoriale Imperia, Arci antica compagnia portuale di Oneglia, Popoli in arte, Aifo Imperia e associazione Mappamondo che hanno programmato un ‘flash mob’ per contrastare la politica ‘dei porti chiusi’ del ministro.

I detrattori di Salvini, comunque, non dovrebbero avvicinarsi al palco del leader leghista. Ma il clima resta teso.