Sanremo, minaccia e pesta la madre per pagarsi alcol e droga. In carcere

Sanremo. Dopo una attenta e rapida attività di indagine gli agenti della Sezione Investigativa e della Squadra Volante del Commissariato di Sanremo hanno arrestato M.M per atti persecutori nei confronti di sua madre.

L’uomo è noto alle forze dell’ordine per pregiudizi penali legati ad atti violenti soprattutto nell’ambito familiare. Questi, dedito ad uso di alcol e sostanze stupefacenti, per anni ha maltrattato la madre, colpevole a suo dire di non contribuire economicamente al soddisfacimento delle sue dipendenze. A seguito di procedimento penale (peraltro ancora in atto) avviato per i maltrattamenti e le percosse subite per lungo periodo dalla madre, a carico di M.M. veniva disposto l’allontanamento dalla casa familiare e la misura del divieto di avvicinamento.

La pericolosità e la continua reiterazione di violazioni inerenti alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, dato che il predetto continuava a perseguitare la madre a minacciarla non consentendole di condurre una vita regolare e tranquilla, comportavano la disposizione della misura del divieto di dimora. In data 30 aprile u.s. la madre di M.M., di anni sessantatré, veniva seguita dal figlio e minacciata tanto da incutere nella donna un reale timore per la sua incolumità. Per tale condotta la vittima richiedeva l’intervento tramite il Numero Unico di Emergenza 112.

Nonostante tale ultimo episodio, l’uomo non cessava la sua condotta e iniziava a inviare alla madre pesanti minacce di morte accompagnate da frasi ingiuriose e epiteti di ogni genere fino a quando, non ottenendo le risposte volute, passava ai fatti, introducendosi all’interno del cancello di un magazzino di pertinenza dell’abitazione della madre danneggiando uno scooter, altri suppellettili e il citofono di casa. L’atteggiamento persecutorio di M.M. creava nella vittima un perdurante stato di ansia e

timore oltre ai numerosissimi messaggi minatori che incutevano una reale paura per la propria integrità fisica.

La vittima intimorita dalla vicenda decideva nuovamente di denunciare il proprio figlio presso gli uffici del Commissariato sanremese ove, data la gravità della situazione e lo stato di pericolo in cui la vittima vive, si acquisivano immediatamente ulteriori elementi utili all’attività investigativa. Dati i pregiudizi penali e ricostruita Dati i pregiudizi penali e ricostruita la vicenda con inequivocabili elementi indiziari, il GIP di Imperia, su richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l’emissione di una misura cautelare in carcere a cui la Polizia di Stato dava immediatamente esecuzione, associando l’uomo alla Casa Circondariale di Imperia.