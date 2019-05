Sanremo Masters of olive oil international contest 2019, al Grand Hotel Londra la premiazione

Sanremo. La terza edizione del Concorso Internazionale per oli di alta qualità Sanremo Masters of olive oil international contest 2019 con il Patrocinio del Comune di Sanremo si è svolta dal 3 al 6 di aprile.

Il 18 maggio, presso sede del Grand Hotel Londra avrà luogo la giornata conclusiva con la cerimonia di premiazione e la consegna dei prestigiosi riconoscimenti MOOOIC agli Oli premiati. Quest’anno l’organizzazione è stata portata avanti dall’ideatore del concorso Aldo Mazzini con il supporto dell’Associazione per la divulgazione della cultura dell’Olio KNOIL di cui è presidente la Dr.a Alissa Mattei, notissimo nome del mondo dell’olio nazionale e internazionale, è stata responsabile della qualità alla Carapelli per oltre 30 anni.

La giuria internazionale, composta da 10 esperti provenienti da 7 paesi, nei tre giorni delle sedute di assaggio, ha valutato 100 oli provenienti da 4 continenti e da 12 paesi del mondo ( Italia, Spagna, Grecia, Turchia; Israele; Portogallo, Cile, Giappone, Cina, Belgio, Germania, Svizzera).

La giuria è stata composta da una serie di esperti del settore olivicolo tutti sono personalità di rilevante importanza nei rispettivi paesi per il mondo dell’olio e sono Capi Panel o membri di Panel e/o consulenti ed operatori del settore.

La giuria:

– ITALIA – Aldo Mazzini – Ideatore del Concorso – con titolo di Panel Leader

– ITALIA – Alissa Mattei – Panel Leader a Firenze

– GRECIA – Manolis Salivaras – Panel Leader in Grecia

– TURCHIA – Muge Nebioglu – Panel Leader in Turchia

– GIAPPONE – Himeio Nagatomo – Presidente dell’associazione JOOTA-Japan Olive Oil Taster Association

– CHILE – Denise Langevin – operatore del settore, consulente e membro di molte giurie internazionali

– ISRAELE – Eran Galili – menbro di panel nel suo paese e di varie giurie internazionali e operatore del settore,

– ITALIA – Stefano Roggerone – Panel Leader dell’ OAL

– ITALIA – Luca Mencaglia – Membro del Panel ufficiale APROL e di molte giurie nazionali ed internazionali e consulente nel settore

– ITALIA – Marco Gandolfi – Membro del Panel ufficiale ONAOO e membro di varie giurie in concorsi nazionali.

Le aziende vincitrici riceveranno il Diploma ed i premi di riconoscimento nelle 7 + 1 categorie del Master of Olive Oil (categorie: fruttato leggero, fruttato medio, fruttato intenso, oli DOP/IGP, monocultivar, blend, biologici e oli della Liguria – per la visione degli oli partecipanti e premiati si veda il sito web al link: https://mastersofoliveoil.org/best-olive-oils-2019/ ).

Anche quest’anno, una sezione speciale con premio dedicato sarà riservata alle aziende produttrici della Liguria che hanno rappresentato con onore il top della produzione di alta qualità della Regione nella competizione con i giganti nazionali ed esteri. Le tre migliori aziende della Liguria sono risultate in l’Azienda Agricola Pietralata, l’azienda Agricola Armato Cristina e l’Azienda Agricola Paolo Cassini.

La giornata conclusiva vedrà al mattino dalle 10 alle 12,30 un convegno a tema: “Olio Extravergine qualità salutistiche e qualità edonistiche” e, dopo un rinfresco in giardino, nel pomeriggio dalle 15 alle 17 saranno presentati tutti gli oli in concorso e verranno consegnati gli attestati di riconoscimento ed i premi a vincitori delle varie categorie.

La giornata è aperta a tutti coloro che interessati alla materia prenoteranno un posto in sala tramite il sito web della manifestazione al link seguente: https://mastersofoliveoil.org/product/award-ceremony/

Lo spirito e lo scopo della manifestazione sono di divulgare la cultura dell’olio, far apprezzare e conoscere sempre di più presso i consumatori l’olio extravergine di qualità ed aiutare le aziende a guadagnare maggior prestigio, maggiore visibilità e maggiori quote di mercato.

Per il 2020 lavoreremo per far crescere ulteriormente il concorso e la presenza di aziende da ancora più paesi produttori sempre nello spirito di divulgare e far conoscere le qualità dell’olio extravergine ai consumatori e dare visibilità a tutti produttori di oli di lata qualità.