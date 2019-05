Sanremo. «Con rammarico siamo costretti a denunciare un fatto grave che mina la quiete che dovrebbe regnare in campagna elettorale.» Così interviene il segretario cittadino Michele Gandolfi che spiega, «proprio ieri sera abbiamo fatto il consueto giro per attaccare i manifesti di Fratelli d’Italia raffiguranti i nostri candidati al Consiglio Comunale ma, questa mattina abbiamo fatto una spiacevole scoperta. Alcuni nostri sostenitori ci hanno segnalato che i manifesti apposti vicino alla Torre Saracena sono stati imbrattati con scritte ingiuriose. Sempre in mattinata un nostro candidato, recandosi nella nostra sede ha trovato un altro “messaggio ingiurioso” sulla porta d’ingresso»

Conclude Gandolfi – « E’ chiaro che atti come questi non possono e non devo distogliere dalla campagna elettorale che Fratelli d’Italia ha impostato nel rispetto che ci contraddistingue, nei

confronti degli avversari. La nostra forza sono le idee e l’impegno animate da una sana

competizione politica, senza oltrepassare i confini del rispetto e dell’educazione. Chiediamo alle

Forze dell’Ordine una verifica delle telecamere al fine di comprendere il movente di questo

spregevole atto affinché non si rinnovi nei confronti di nessun altro».